Mustafa Sandal, İyi Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti Mustafa Sandal, İyi Part Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkanı Meral Akşener ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında yaşanan gerilim sanat camiasına da yansıdı.

Seçimlerin ardından ünlü isimlerin sosyal medya hesapları üzerinden açıklamaları farklılık gösterdi.

Seçim sürecinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Sandal oldu.

Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden çok defa Kılıçdaroğlu'nu desteklediği anları paylaştı.

"Aydınlatıcı sohbetine gerçekten doyum olmuyor"

Bunun ardından ünlü sanatçı Mustafa Sandal, bugün seçimin ardından Millet İttifakı'ndan ilk ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Sandal, sosyal medya hesabında Meral Akşener ile olan fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Sn. Meral Akşener'in Ankara'da misafiri oldum. Çok da güzel ağırlandım. Bir abla şefkatiyle hissettirdiği samimi ve aydınlatıcı sohbetine gerçekten doyum olmuyor.

"Ülkemizin kıymetli sanatçısını misafir ettik"

İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Kürşad Zorlu ise ünlü sanatçı ile fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: