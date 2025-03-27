Mustafa Sarıgül açıkladı: Ümit Özdağ açlık grevine başlıyor

Türkiye'de göçmen karşıtlığı, ırkçı provokasyon denilince akla gelen ilk isim, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...

Özdağ, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma sonrası 21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ, Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından serbest bırakılan Özdağ’ın soruşturması, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan genişletilmişti.

ÖZDAĞ'I ZİYARET ETTİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

"AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Sarıgül, Özdağ’ın iddianamesinin hâlâ hazırlanmamış olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini, bu nedenle bayram sonrası açlık grevine başlayacağını aktardı.

"YASALARI ARTIK VÜCUDUMLA PROTESTO EDECEĞİM"

Sarıgül, Özdağ’ın kendisine şu ifadeleri kullandığını belirtti:

65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Suç güçlü bir şüphe diyorlar, ama böyle bir cezanın hukukta yeri yok. Artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren kantinden yemek almayacağım, sadece orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Yasaları artık vücudumla protesto edeceğim.