Sarıgül, “İngiltere, Amerika ve İsrail’in oyunlarını bozan parti Türkiye Değişim Partisi olacak. Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) ‘Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı’ Adana’da merkez Çukurova ilçesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerinden gelen partililerin katıldığı toplantıda konuşan TDP Genel Başakanı Mustafa Sarıgül, Kazakistan’da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Sarıgül, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Kazakistan’da oynanan oyunlar var. Kazakistan’da yeraltı madenleri son derece zengin. Bir araştırma yapmışlar ve baktılar ki 250 sene yetecek önemli gaz damarı buldular. Bu gaz damarını bulur bulmaz hemen İngiltere, Amerika ve İsrail devreye girdi.

“TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİNİZ”

Türkiye üzerinde, Türki cumhuriyetler üzerinde İngiltere, Amerika ve İsrail’in oyunlarını bozan parti Türkiye Değişim Partisi olacak. Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz.”

Sarıgül, partililere yönelik yaptığı açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Adınızı Türk siyasi tarihine yazdırdınız. Yarın Türkiye Değişim Partisi iktidarında diyeceksiniz ki ‘Türkiye Değişim Partisi kurucu il başkanı, ilçe başkanı, yöneticileri bendim.’ Çünkü yarın tencere kaynayacak. Tencere kaynayıp maymun oynadı mı herkes gelir. Tencere kaynamadığı zaman gerçek dostlar vardır. Sizler bu salonu onurlandırıp, şereflendiren gerçek dostlarımızsınız.

Mustafa Sarıgül: Amerika, İngiltere ve İsrail Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz VİDEO





“BİZ BUNLARI OY İÇİN DEĞİL, VİCDAN İÇİN YAPIYORUZ”

Tarih çok yakında bizim muhalefette söylediğimiz lafları değil, iktidarda, bakanlıklarda yaptığımız hizmetleri yazacak. Hiç merak etmeyin. Demokrasi ve hukuk içinde yaşamak, eşitlik ve varlık içinde yaşamak Türkiye Değişim Partisi olarak en büyük arzumuzdur. Çok zorluklarımız var ama bilesiniz ki umudumuz da var. Umutsuzluğa gerek yok. Güneşi görmek istiyorsak gölgeden çıkacağız. Emeklimize, emekçimize insan onuruna yaraşır bir maaşı inşallah biz vereceğiz. Esnaflarımıza sicil affını getiren parti inşallah biz olacağız. 3600 ek gösterge bizim için son derece önemlidir. Ek göstergeniz yüzde 100 çıkması lazım. Biz bunları oy için değil, vicdan için yapıyoruz. Türkiye Değişim Partisi gönülleri fethedecek. Boşalan kadrolara atama yapılması lazım. Atamalarda engellilere öncelik verilmesi lazım. Öğretmen arkadaşlarımızın atamalarının da bir an önce yapılması lazım. Atamalarda mülakatı da kaldıracağız.”