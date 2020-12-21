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    Mustafa Sarıgül Anıtkabir'i ziyaret etti

    Mustafa Sarıgül Anıtkabir'i ziyaret etti

    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti binasının açılış töreninden sonra Anıtkabir’e gitti.
    • İHA
    • 21.12.2020 - 16:43
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 16:45
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    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

    Sarıgül daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek buradaki Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

    "CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ"

    Sarıgül şunları yazdı: “Türkiye Değişim Partisi Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, Evrensel hukuk kurallarına uyan, İnançlara saygılı, Laikliği yaşatan, Üretimi destekleyen, Emeği koruyan, Hudut ve bayrak birliği diyen Demokratik kitle partisidir. Atam kurmuş olduğunuz Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız."

    Mustafa Sarıgül Anıtkabir i ziyaret etti #1

    Mustafa Sarıgül Anıtkabir'de VİDEO

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    Mustafa Sarıgül Anıtkabir i ziyaret etti #3

    Mustafa Sarıgül Anıtkabir i ziyaret etti #4

    Mustafa Sarıgül Anıtkabir i ziyaret etti #5

    Mustafa Sarıgül Anıtkabir i ziyaret etti #6

    Mustafa Sarıgül Anıtkabir i ziyaret etti #7


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