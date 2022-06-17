Petrol
114.86
-4.13%
Euro
18.096
-0.98%
Dolar
17.3039
0.03%
Altın
1.026
-0.63%
Borsa
2523
1.51%
Bitcoin
361.862
-1.44%
BTXN Coin
8.05
-8.62%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Mustafa Sarıgül: Atina meydanına yarın sabah ineriz

    Mustafa Sarıgül, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin bir partili soru sorunca "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık bizi mecbur bırakmasınlar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Sarıgül: Atina meydanına yarın sabah ineriz

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videoları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda Sarıgül, ziyaretlerinden birinde partililerle bir araya geldiği kalabalık bir ortamda partililerden birinin sorusunu cevapladı.

    "Atina meclisine Türk bayrağı dikebilir misiniz"

    Partili, Sarıgül'e, "Başkanım bu kadar kişiyle Atina meclisine Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye sordu.

    Mustafa Sarıgül: Atina meydanına yarın sabah ineriz VİDEO

    "Atina meydanına yarın sabah ineriz"

    Sarıgül bu soruyu, "Bu soruyu sormanı kınıyorum! Geçmişte tarihte biz bunu yaptık bizi mecbur bırakmasınlar. Atina meydanına yarın sabah ineriz!" diye cevapladı.

    TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, o anları TikTok hesabından paylaştı.

    Mustafa Sarıgül: Atina meydanına yarın sabah ineriz #1


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    2022 YKS günü: 18-19 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi?
    Eğitim

    2022 YKS günü: 18-19 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi?

    'Türkiye'nin yüzde 22,5'i yüksek çölleşme riski altında'
    Gündem

    'Türkiye'nin yüzde 22,5'i yüksek çölleşme riski altında'

    Görüş Bildir