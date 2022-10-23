TDP Genel Başkanı, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna yansıdığından daha önemli bir kaza olduğunu gördüm" dedi.

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, tedavi gördükleri hastanede ziyaret ediliyor.

Ziyaret gerçekleştirenlerden biri de Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.

Sarıgül'den Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, uzun yıllar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık yapan hemşehrisi Yıldırım ile Ayrım'ı ziyaret ettiğini belirtti.

"Kamuoyuna yansıdığından daha önemli bir kaza"

AA'nın haberine göre, Yıldırım ve Ayrım'ın çok önemli bir kazayı atlattığını dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu:

"Kazanın kamuoyuna yansıdığından daha önemli bir kaza olduğunu gördüm. Siyasette nezaketi, zarafeti hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. İnsanlığı hiçbir zaman elden bırakmamak lazım.

Mustafa Sarıgül, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti ViDEO



"Vicdanen buradan mutlu ayrılıyorum"



Görüşleriniz, düşünceleriniz farklı olabilir ama söz konusu insansa o insanlığın gereğini ve görevini mutlaka yerine getirmek lazım.

Sayın Başbakan'ımıza ve Milletvekili Şamil Bey'e bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Ben de ziyaretimi yaparak vicdanen buradan mutlu ayrılıyorum."

Öte yandan Sarıgül, Bartın'da maden faciasında yaralanan işçiler ve ailelerini de ziyaret etti.

