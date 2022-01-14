Sarıgül, "Biz sol bir parti değiliz, sağ bir parti değiliz. Biz Atatürk milliyetçisi olan bir partiyiz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtindeki il binasının açılışına katıldı.

Açılışta, genel başkan yardımcıları ve çeşitli illerden gelen il başkanları da yer aldı.

Kurdeleyi kesen Sarıgül, "Bereketin, varlığın, güzelliğin kapısı olsun inşallah. Erzurum’umuzda, cennet vatanımıza güzel hizmetler yapacağımız, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağımız hakkın merkezi olsun.” dedi.

Mustafa Sarıgül: Biz Atatürk milliyetçisi partiyiz VİDEO



“BİZ SOL BİR PARTİ DEĞİLİZ, SAĞ BİR PARTİ DEĞİLİZ”

Açılış sonrası partililerle sohbet ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim, Türkiye Değişim Partisi'nin çizgisini soruyorlar. Ben buradan söylüyorum; biz sol bir parti değiliz, sağ bir parti değiliz. Biz Atatürk milliyetçisi olan, bayrağına, toprağına, ulusal birliğine bağlı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluşturacak olan bir partiyiz. Biz Türkiye'mizde barışı tesis edecek bir partiyiz.





“TDP DİPTEN GELEN DALGADIR”

Korkmadan, çekinmeden ABD'ye 'tütünden elini çek' diyen bir partiyiz. Korkmadan ve çekinmeden 'Ey Avrupa Birliği, ben şeker pancarı ekeceğim, benim şeker pancarımı engelleyemezsin' diyen bir partiyiz. 'Ey Yunanistan, hemen yanımızda silahlanıyorsun. Senin o silahların Türk Milletine sökmez' diyen bir partiyiz. Ülkemizi tapulu arazisi sananlar, milletin oyunu kendi cebinde görenler ve milletin oyu bizim cebimizde diyenlerin siyasi hesaplarını alt üst edecek bir partiyiz. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır."

Sarıgül, toplantının son bölümünde daha önce de açıklama yaptığını hatırlatarak, "Türkiye Değişim Partisi, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı isteyen bir siyasi partidir.” dedi. Sarıgül, hükümetten, garsonların bahşişinden vergi alınmamasını da istedi.