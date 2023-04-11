Mustafa Sarıgül: Erzincan bir canı kazanacak, Erzincan’a yerleşeceğim CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Erzincan’ın sesini muhteşem bir noktaya taşıyacağını belirterek, "Erzincan bir canı kazanacak. Ve ben Erzincan’a yerleşeceğim” dedi.

İHA

Türkiye'nin kader seçimlerine günler kaldı...

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra partisinin kararını açıklamıştı.

Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu ve CHP listelerinden memleketi olan Erzincan'da milletvekili adaylığını kaptı.

"Can Erzincan’ımızı tüm Türkiye’yle buluşturacak"

Çarşamba günü Erzincan’a gelerek Terzibaba Türbesi'nde dua edip, çalışmalarına start vereceğini kaydeden CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, şu açıklamalarda bulundu:

Ben belediye başkanı adayı olduğum zaman ilk seçimde yüzde 34 oy aldım. Ondan sonraki seçimde yüzde 54 oy aldım. Sonra da yüzde 70’e yakın oy aldım. Ben geçmişte yaptığım çalışmalara inanıyorum. Hep Erzincan için veren el oldum. Veren el alan elden daha da üstündür dedim. Bayrağımıza bağlı olan, milletimizde bağlı olan, ulusal birliğimize bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren bütün Erzincan’ımızla bugüne kadar gerçekten el ele omuz omuza gönül gönüle oldum. İnanıyorum ki Erzincan’daki hemşehrilerimiz Erzincan’ımızın sesini muhteşem bir noktaya taşıyacak. Can Erzincan’ımızı tüm Türkiye’yle buluşturacak.

"Erzincan'a yerleşeceğim"

Üzülüyorum niye üzülüyorum. Daha önceki yıllarda Erzincan’da 4 milletvekili vardı. 4 milletvekili 2’e düştü. Erzincan’ımız göç veren bir yer. Oysa Erzincan’da tarımı, hayvancılığı geliştirirsek ve üniversitemiz var. Bütün olayı toparlarsak Erzincan’ı tekrar çekim merkezi yapacağım. Erzincan’ı Türkiye’nin gündemine oturtacağım. Erzincan’ımız çok sakin çok güzel. 39 depremini atlattı, 92 depremini atlattı. O depremden sonra ben hemen oradaydım. Urartu Oteli'nin önündeydim. Sonra dönemin bakanı Onur Kumbaracıbaşı ile o dönemin bakanı Mustafa Kul ile muhteşem çalışmalar yaptık. Ben Erzincan’da sevgi üzerine dünyalar kurmaya gidiyorum. Erzincan’a milletvekili olmaya gitmiyorum. Erzincan’a gençlerimizin abisi olmaya büyüklerimizin de evladı olmaya gidiyorum. Erzincan bir canı kazanacak. Ve ben Erzincan’a yerleşeceğim.

"Erzincan’dan bütün Türkiye’me sesleniyorum"