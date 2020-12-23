Mustafa Sarıgül: İki seçim kaybedersem koltuktan kalkarım

Anketlerde partisinin yüzde 4,5 ile 6,5 oy aldığını söyleyen Sarıgül, "İki seçim kaybedersem bırakırım" dedi.

2019 yılının Ocak ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlayarak CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırmıştı.

Geçtiğimiz hafta partisini kuran Sarıgül, partisinin ismini Türkiye Değişim Partisi olarak belirleyerek siyasete yeniden dönüş yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GİBİ OLMAYACAĞIM

Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programının dün geceki konuğu Mustafa Sarıgül oldu.

Candaş Tolga Işığın sorularını yanıtlayan Sarıgül, partisinin yönetmenliğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiği halde koltuğundan kalkmadığına imada bulunan Sarıgül, iki seçim üst üste kaybetmesi halinde istifa edeceğini söyledi.

Sarıgül'ün ifadeleri şu şekilde;

İKİ SEÇİM KAYBEDERSEM İSTİFA EDERİM

"Yaptığımız çalışmalarda yüzde 4,5 ile 6,5 oy oranı arasındayız. İki seçim kaybederem bırakırım. Biz genel merkez açmadık, iktidara hazırlık merkezi açtık. Biz şöyle düşünüyoruz benim adalet bakanım, bugün gölge yarın inşallah herkesin bakanı olacak. Benim adaletim senin adaletin olmayacak. Adalet herkese lazım."

Mustafa Sarıgül: 2 seçim kaybedersem koltuğu bırakacağım İZLE



