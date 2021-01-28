Mustafa Sarıgül: İktidar olacağız

Seçim çalışmalarına şimdiden başlayan Mustafa Sarıgül, "Er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı sizin hükümetiniz olacağız” dedi.

2019 yılının Ocak ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlayarak CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni geçtiğimiz aylarda siyasi bir partiye dönüştürdü.

Son günlerde başı haciz işlemleriyle de dertli olan Türkiye Değişim Partisi Lideri Sarıgül, seçim çalışmalarına şimdiden başladı.

Dün partisinin Mardin İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Sarıgül, daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen programa katıldı.

Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, partisinin iktidara geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"ER YA DA GEÇ..."

"Türkiye Değişim Partisi bu milletin inancıdır, tarihi ve kimliğidir.

Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız, ülkemizin yüreğinden korkuyu yeneceğiz, cesareti ve özgüveni bütün milletimizle buluşturacağız.

Milletin seçimi kutsaldır, hiçbir güç, hiçbir irade millet iradesinden büyük değildir. İnanıyorum ki milletimiz bizi iktidar yapacak; er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı sizin hükümetiniz olacağız. "