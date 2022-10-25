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    Mustafa Sarıgül, İyi Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi

    Katıldığı programda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını değerlendiren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bu tavrı bakanken koymuş olsaydı, Fakıbaba'yı alnından öperdim" açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:26
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    Mustafa Sarıgül, İyi Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi

    2023 yılında yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmışken partilerde hareketlilik sürüyor.

    Eski Tarım ve Orman Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti.

    Milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, Meral Akşener'in daveti üzerine çarşamba günü İyi Parti'ye katılacak.

    "Meral Hanım’la iki kez görüştüm ve ikna oldum"

    Fakıbaba, İyi Parti'ye katılmasıyla ilgili ise, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba’ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İyi Parti’ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım’la iki kez görüştüm ve ikna oldum." ifadelerini kullanmıştı.

    Serbest TV'de gündemi değerlendiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin görüşlerini açıkladı.

    "Urfa'da belediye başkanlığı sözü mü aldın?"

    Önemli olanın makam sahibiyken tavır koyabilmek olduğunu ifade eden Mustafa Sarıgül, "Fakıbaba, bu tavrı bakan iken koysaydın alnından öperdim. Delikanlı olan, mert olan öyle yapardı. Urfa'da belediye başkanlığı sözü mü aldın? Açıkla." diye konuştu.

    Mustafa Sarıgül İyi Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi

    Mustafa Sarıgül, İyi Parti ye geçen Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi #1


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