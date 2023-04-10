Mustafa Sarıgül: Koltuk için yön değiştirmedik CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı yapılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, koltuk için yön, saf, ağız değiştirmediklerini ifade etti.

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Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra partisinin kararını açıklamıştı.

Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu ve CHP listelerinden memleketi olan Erzincan'da milletvekili adaylığını kaptı.

"Kurulduğumuz günden bu yana koltuk için yön, saf, ağız değiştirmedik"

Yaşananların ardından Sarıgül parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini söyledi.

Kuruldukları günden bugüne koltuk için yön, saf, ağız değiştirmediklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı ve devlet deneyimiyle parlamenter sisteme geçiş için en uygun adaydır. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi ilan ettik." diye konuştu.

"Erzincan'da bütün siyasi partilere sesleneceğim"

Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili adayı olduğunu, bu nedenle süreçte Ankara'da son basın toplantısını yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti: