Mustafa Sarıgül: Konut sorunu toplumsal huzuru bozacak hale geldi CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Beşiktaş’taki çalışma ofisinde açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Konut, kira ve barınma sorunu Türkiyemizi adeta kasıp kavuruyor. Bu sorun toplumsal huzuru bozacak hale geldi" dedi.

DHA

Konut fiyat artışı ve artış hızı ön önemli gündemlerimiz arasında yer alıyor.

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Beşiktaş'taki çalışma ofisinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarıgül'ün gündeminde konut fiyatları vardı.

"Barınma sorunu Türkiye’mizi adeta kasıp kavuruyor"

Açıklamalarda bulunan Sarıgül şunları kaydetti:

Konut, kira ve barınma sorunu Türkiye’mizi adeta kasıp kavuruyor. Bu sorun toplumsal huzuru bozacak hale geldi. İlgililer bu soruna acil olarak çözüm bulmalıdır. Aksi halde bu kıştan başlayarak evsizler üzülerek söylüyorum sokakta kalmaya başlayacaklar. Devlet çalışmak isteyen her vatandaşına iş, ihtiyacı olana yiyecek aş, evi olmayana başını sokacak bir ev bulmak zorundadır. Bu, sosyal devlet olmanın en önemli göstergesidir. Bunlar, temel ihtiyaçtır ve yurttaşlık hakkıdır.

"Öğrencilerimiz barınma sorunu yaşayacak"

"Bugün buradan yetkilileri ve sorumluları bir kez daha uyarıyorum, kiralara ve özel yurtlara çok astronomik artışlar yapıldı" diyen Sarıgül şöyle devam etti: