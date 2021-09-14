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    Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım

    Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım

    Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, katıldığı televizyon programında ''Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım'' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 23:39
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 00:00
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    Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, TvDen kanalında Gazeteci Emin Aydın'ın sunduğu Baş Başa progragramına konuk oldu.

    Sarıgül, ilginç seçim vaadiyle akıllara Besim Tibuk'u getirdi.

    Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım VİDEO

    ''OFSAYTI KALDIRACAĞIZ''

    Sarıgül program sırasında seçim vaatlerinden bahsederken ''Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım'' dedi.

    Aydın'ın ''Dünyada var'' demesi üzerine Sarıgül, ''Dünyadan da kaldıracağız'' diye karşılık verdi.

    Besim Tibuk: Ofsayt kaldırılsın VİDEO ARŞİV

    Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım #1

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