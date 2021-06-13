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Mustafa Sarıgül sandalyenin üzerine çıkıp konuştu
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sandalye üzerine çıkıp konuşma yaptığı görüntüler, sosyal medyaya bomba gibi düştü.
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 17:14
Büyük kurultaya hazırlanan Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün son görüntüsü, olay oldu.
Sarıgül, bir sandalye üzerine çıkıp partililerine seslendi.
SANDALYE ÜZERİNDEN MESAJ
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa Sarıgül’ün, "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez" dediği duyuldu.
Sarıgül, konuşmasını yaptıktan sonra ise yanındakiler tarafından sandalyeden indirildi.
Mustafa Sarıgül sandalyenin üzerine çıkıp konuştu VİDEO
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Sarıgül'ün görüntülerini paylaşan kullanıcılar, hesaplarından çok sayıda yorum yaptı.