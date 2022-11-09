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    Mustafa Sarıgül: Togg yerlidir çünkü isim hakkı Türkiye’dir

    TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yerli araba Togg için yapılan açılış törenine katıldığı için kendisini eleştirenlere, "Ben devletimizin bir yatırımına gittim" yanıtını verdi.
    • 09.11.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:57
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    Mustafa Sarıgül: Togg yerlidir çünkü isim hakkı Türkiye’dir

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

    Duyulduğu günden bu yana Türkiye'nin yanı sıra dünyada yankı uyandıran yerli otomobile adeta övgüler yağdı.

    Öte yandan muhalefet kanadından da olumsuz yorumlar geldi.

    Eleştirilere yanıt verdi

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Togg’un banttan iniş törenine katılan isimler arasında yer aldı.

    İHA'nın aktarımına göre; törene katıldığı için eleştirilen Sarıgül, Kilis il binasının açılışının ardından  düzenlediği basın toplantısında eleştirilere yanıt verdi.

    Mustafa Sarıgül: Togg yerlidir çünkü isim hakkı Türkiye’dir #1

    "Bir ülke markalarıyla güç kazanır"

    Sarıgül, “Bazı okumuş cahiller, bazı azgın azınlıklar, Togg’un açılışına katıldım diye bizi eleştirdiler. Canları sağ olsun ama onlar bilsin ki ben devletimizin bir yatırımına gittim, özel sektörün bir yatırımına gittim ve destek verdim. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Togg yerlidir çünkü isim hakkı Türkiye’dir. Togg yerlidir çünkü tasarımı bizdedir. Togg yerlidir çünkü Türkiye’de üretilmektedir. Togg dünyanın neresine satılacaksa bu marka Türkiye’ye aittir. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Markaları olan ülkeler güçlü ülkedir.” diye konuştu.

    Mustafa Sarıgül: Togg yerlidir çünkü isim hakkı Türkiye’dir VİDEO

    Mustafa Sarıgül: Togg yerlidir çünkü isim hakkı Türkiye’dir #2


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