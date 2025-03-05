Mustafa Sarıgül: Toplumda af beklentisi var

AA

Sık sık af çağrıları ile gündeme gelen CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, af talebini yeniledi.

Geçtiğimiz aylarda cezaevlerini ziyaret ederek mahkumlarla sohbet eden Sarıgül, "Affet Türkiye'm" demişti.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, oyun platformu Roblox'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasını istedi.

TOPLUMDA GENEL AF BEKLENTİSİ VAR"

Toplumda "genel af" beklentisinin bulunduğunu belirten Sarıgül, bunun görmezden gelinemeyeceğini, TBMM'nin gündemine gelecek yargı paketine bunun eklenmesi gerektiğini söyledi.

EHLİYET AFFI İSTEDİ

Ehliyetlerine el konulan çok sayıda şoförün de "ehliyet affı" beklediğine işaret eden Mustafa Sarıgül, bu konuda da TBMM'de düzenleme yapılmasını talep etti.

"SİYASİ DEĞİL, VİCDANİ BİR TALEP"

Halkın taleplerini gündeme getirmeye devam edeceğini aktaran Sarıgül, "Af talebimiz siyasi değil, vicdani bir taleptir." dedi.