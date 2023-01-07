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    Mustafa Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir ABD kalleştir

    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Toplantısında, "Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir" dedi.
    • 07.01.2023 - 16:06
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    Mustafa Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir ABD kalleştir

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Toplantısı için Diyarbakır’a geldi.

    Toplantıya, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Muş, Adıyaman, Şırnak il teşkilatları başkanları ve üyeleri katıldı.

    Bir otelde gerçekleşen toplantıda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası açıklamalarda bulunun Genel Başkan Sarıgül, ABD’nin dost olmadığını vurgulayarak, "Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir." dedi.

    "Bütün sorunlarımızı çözmemiz lazım"

    ABD’nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğinin altını çizen Sarıgül, ABD’nin derdi İsrail’i bu bölgede rahat ettirmek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Sarıgül, "Kürt kardeşimin derdi, ABD’nin umurunda bile değil, iç barışı bozan, kutuplaşma oluşturan, gerginliğe neden olan bütün sorunlarımızı çözmemiz lazım. Türkiye’de çözmemiz lazım. Bu topraklarda çözmemiz lazım. Bu sorunlar, yıllarca çözemediğimiz için Türkiye sınırlarını aştı, dış ülkelerin ilgi ve etki alanına girdi." diye konuştu.

    Mustafa Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir ABD kalleştir #1

    "ABD kalleştir Kürt sorunu yoktur"

    "Diyarbakır’daki Kürt kardeşimin derdi inanın ABD’nin umurunda bile değil, ABD’nin derdi İsrail’i bu bölgede rahat ettirmek" diyen Sarıgül, "ABD alacağını alır, yapacağını yapar, geride kaos, geride kan, geride gözyaşı bırakır. Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir. Ayıdan post ABD’den dost olmaz. ABD ipiyle kuyuya inenler hep kuyuda kaldı. Birçok devlet, birçok örgüt, birçok siyasetçi bunu yaşadı. Bu sorunu çözecek olan Türkler ve Kürtlerdir. Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir. ‘Kürt sorunu yoktur’ demekle mesele hallolmuyor. Kürt vatandaşlarımız, ’sorun var’ diyorsa sorun vardır. Alevi vatandaşlarımız, ayrımcılığa uğruyoruz diyorsa ayrımcılık vardır. Bu sorunu çözecek olan Alevi ve Sünnilerdir. Sorunun çözüm yeri Türkiye’dir." şeklinde konuştu.

    Bu soruna Avrupa ülkelerinin ilgi göstermesi kimseyi yanıltmasın ifadelerinde bulunan Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:

    Mustafa Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir ABD kalleştir #2

    "Bizim bizden başka dostumuz yok"

    "Alevi vatandaşımın sorunu onların umurunda bile değil, onların derdi Türkiye’nin içini bozmak. Avrupa Türkleri ve Müslümanları istemiyor. Mülteci sorunu ve son yaşanan olaylar gösterdi ki Avrupa Türkleri ve Müslümanları istemiyor. Alevi- Sünni, Kürt-Türk, laik-antilaik, bu topraklarda birlikte yaşamak zorundayız. Bizim birbirimize ihtiyacımız var ve bizim bizden başka dostumuz yok. Bu ülke hepimizin ve bu ülke hepimize yeter."

    Mustafa Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir ABD kalleştir #3

    Mustafa Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir ABD kalleştir #4


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