Mustafa Sarıgül: Türkiye demokrasisine kimse diş geçiremez

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, Biden’ın muhalefet partilerinin desteklenmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına karşı en fazla TDP’nin karşı çıktığını belirtti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Sarıgül, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sarıgül, 'Bir muhalefet partisi Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) destek aldı' iddiasına yönelik soruya, ABD Başkanı Joe Biden’ın bir konuşmasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiğini söylediğini hatırlatarak bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğini ifade etti.

“BİZİM PARTİMİZDEN BAŞKA BU KONUNUN ÜZERİNE GİDEN OLMADI”

Türkiye'nin demokrasisine kimsenin müdahale etme hakkının olmadığını söyleyen Sarıgül açıklarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Değişim Partisi'nin ana fikri tam bağımsız Türkiye'dir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisine kimsenin müdahale etmesine asla izin vermeyiz. ABD Başkanı bir konuşmasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiğini söyledi. İfadesi aynen böyleydi. Bizim partimizden başka bu konunun üzerine giden olmadı. Bu konunun üzerine yoğun bir şekilde gittim ve gitmeye devam ediyorum.





“NE ABD NE AVRUPA BİRLİĞİ”

ABD Başkanı bilmelidir ki Türkiye'nin demokrasisine kendileri değil hiç kimse müdahale edemez. Bizler bu kadar emek harcarken yarın iktidara geldiğimizde ABD destekledi gibi bir şaibeyi biz parti olarak kaldıramayız. Her yerde bunu söylüyoruz ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin demokrasisine müdahale edemez. Seçimle gelen iktidar seçimle de gider. Demokrasi bu nedenle vardır. Herkes bilsin ki Türkiye demokrasisine kimse diş geçiremez. Diğer muhalefet partileri Amerika'dan neden korkuyorlar, neden bu konuda başkaldırmıyorlar Biz Amerika'dan da Avrupa Birliği'nden de korkmayız.”