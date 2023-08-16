Mustafa Sarıgül: Türkiye'mizin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var CHP Genel Başkanlığı için ‘değişim’ çağrılarını ‘yola devam’ diyerek veto eden Kemal Kılıçdaroğlu’na Mustafa Sarıgül’den bir destek daha geldi. CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, “Türkiye'mizin Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var” dedi.

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DHA

CHP’de parti içi kaos sürüyor…

Girdiği her seçimde hüsran yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu bırakmazken; ona destek verenler ‘değişim’ taleplerinin olmadığını öne sürüyor.

Ana muhalefet içerisinde bir sorun yaşanmadığını savunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Türkiye'mizin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var"

Karşısına çıkabilecek her adayı pasifize eden CHP’li Lider için “Türkiye'mizin Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var” diyen Sarıgül, genel başkan arayışlarının olmadığını dile getirdi.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752'nci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılmak Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine giden Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir kurum olduğunu vurguladı.

"Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmemiştir"

Sarıgül, şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları dimdik ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, devletimizi kuran bir partidir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partimizde bir genel başkan arayışı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dimdik ayaktadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmemiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. O nedenle de yüzde 48 gibi bir oy almıştır.

"Genel başkanımız dimdik yoluna devam edecek"