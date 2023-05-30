Mustafa Sarıgül vekil kaydını yaptırdı 14 Mayıs seçimlerinde memleketi Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, kaydını tamamladı.

AA

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Meclis'e ailesiyle birlikte gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kayıt yaptırdı.

İşlemlerden sonra Sarıgül, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na koşulsuz şartsız destek verdiğini belirten Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için çok çaba sarf ettiğini vurguladı.

"Yapıcı bir politika izleyeceğim"

"36 yıl sonra Parlamento'dayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum." diyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

Parlamento'da artık yumruğumu sıkacağım ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle deneyimlerimle, her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet etmek için kırıcı bir politika izlemeyeceğim.



Yapıcı bir politika izleyeceğim. Sorun üreten bir politika izlemeyeceğim, çözüm üreten bir politika izleyeceğim. Bayrağımızdan, toprağımızdan, ulusal birliğimizden ayrılmadan can Erzincan'ımızın bana vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluğun bilinci içerisinde hareket edeceğim. Bütün ülkeme, siyasi parti ayrımı gözetmeden canla başla hizmet etmeye çalışacağım.

Konuşmasının ardından Sarıgül'e rozetini, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Süheyla Gülgün Anadolu taktı.