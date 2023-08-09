Mustafa Sarıgül yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu savundu Oğlu ve eski eşiyle ilgili ilçe belediye başkanlığı iddiaları dolaşan Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha göklere çıkardı. Sarıgül seçimi Kılıçdaroğlu'nun kaybetmediğini, kendilerinin kazandıramadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Bir seçim daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki en büyük destekçilerinden biri Mustafa Sarıgül oldu.

Öyle ki Sarıgül'ün ismi Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını isteyen Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB başkan adaylığı için geçti.

Ancak Sarıgül böyle bir isteğinin olmadığını söylese de geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu için Erzincan'da bir dizi program düzenledi.

Daha sonra ise Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil ile ilgili İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı iddiaları gündeme geldi.

Sarıgül ailesiyle ilgili peş peşe iddialar ortaya atıldı

Emir Sarıgül de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Eyüpsultan Belediye Başkanlığı ile ilgili isminin anılmasına ise, “Yıllardır siyasetin içinde. Evet istiyor. Kardeşleri de destekliyor. Eyüpsultan mı, başka yer mi bilmiyorum” dedi.

Emir Sarıgül'ün sözleri sonrası bu kez de Aylin Kotil'den bir açıklama geldi.

Kotil, milletvekilliği adaylığına belediye başkanı olma isteği nedeniyle başvurmadığını dile getirdi.

Yaşananların ardından Mustafa Sarıgül Artı TV canlı yayınına telefonla bağlanarak şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun ateşli savunucusu haline geldi: Kaybetmedi, biz kazandıramadık

Sarıgül seçimi Kılıçdaroğlu'nun kaybetmediğini, kendilerinin kazandıramadıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun çok az bir farkla seçimi kaybettiğini de belirten Sarıgül, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy aldı, çok az bir oyla seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık yazıklar olsun bize de. Kılıçdaroğlu yüzde 2 daha oy almış olsaydı bugün çok başarılı işler yaptı denilecekti" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun yanındaki arkadaşlar iyi bir şekilde yönetemediler: Şu an CHP bir genel başkan aramıyor

Sarıgül son olarak Kılıçdaroğlu'nun ekibinin başarısız olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Birinci tura kadar psikolojik üstünlük Kılıçdaroğlu’ndaydı, ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu’nun yanındaki arkadaşlar iyi bir şekilde yönetemediler. Yerel seçimlere çok az bir süre kala yapılacak olan bir değişikliğin CHP’ye ve ülkemize bir faydası olmaz. Şu an CHP bir genel başkan aramıyor"