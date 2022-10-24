Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, referandumda yalnızca kadınların oy vermesi gerektiğini vurguladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın başörtüsü çıkışı, siyasi gündemdeki yerini koruyor.

Kılıçdaroğlu'nun seçim dönemi yaklaşırken ortaya attığı başörtüsüne yasal güvence konusu, siyasi isimlere konu olmaya devam ediyor.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de konuya dair değerlendirmelerini açıkladı.

Partisinin genel merkezindeki basın toplantısında konuşan Sarıgül, referandumda yalnızca kadınların oy vermesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Erkekler, başörtüsünden elinizi çekin"

"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsü yasası çıkaralım' dedi. Sayın Erdoğan, referandum teklif etti. Biz de diyoruz ki, erkekler başörtüsünden elinizi çekin. Başörtüsünü siz takacak değilsiniz. Gelin bunun kararını kadınlara bırakalım.

Mustafa Sarıgül'den başörtüsü açıklaması ViDEO



"Sadece kadınlar oy versin"

Referandumda sadece kadınlar oy versin. Kurulduğumuzdan bu yana her vesileyle dile getirdiğimiz sorunlar var. Bunların bir kısmından netice aldık. Netice almadığımız konuları dile getirmeye devam edeceğiz. İşbaşında bulunan AK Parti, bu sorunları çözerse teşekkür edeceğiz. Çözmediklerini biz çözeceğiz. Eksik bıraktıklarını da biz tamamlayacağız."