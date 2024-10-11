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Haber Merkezi

Son zamanlarda artış gösteren ölümlü şiddet olayları, Türkiye'nin gündemine oturdu.



Özellikle adalet önünde serbest kalan suçluların dahil olduğu vakalar kamuoyu tarafından tepkilere neden olurken, toplumda cezasızlık algısının kırılması için Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Paketi için adım atıldığını açıklamıştı.

Ceza adalet sistemini sağlamlaştırmaya yönelik planlanan yeni paketin, suçu geçim kaynağı haline getiren şahıslar için ağır cezaları içermesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, en kısa sürede uygulanması beklenen Yargı Reformu Paketi'nde, 6 yıldan az ceza alanların hiç cezaevine girmemesinin önüne geçileceğini duyurmuştu.

SARIGÜL'DEN KADER MAHKUMLARI ZİYARETİ

Cezaların ağırlaştırılması gündemi toplumdan olumlu bir geri dönüş alırken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Cezaevlerini ziyaret ederek mahkumlarla konuştuğunu söyleyen Mustafa Sarıgül, mahkumların yılbaşından önce eve dönmek istediklerini belirterek, 300 bin suçlu için af talebinde bulundu.

"DEVLETİMİZDEN İNFAZ DÜZENLEMESİ BEKLİYORLAR"

Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Cezaevi İnfaz Kurumları'nı geziyorum. Kader mahkumlarıyla görüşüyorum. Bugün de içeride kader mahkumlarıyla görüştüm. Gerçekten Ümraniye'de şehit edilen polisin yüreği hala içimizde. Bu beni alabildiğine üzüyor. Kader mahkumlarını alabildiğine üzüyor. Ama 300 binin üzerindeki kader mahkumu, ceza infaz düzenlemesi beklemekte.

"AFFET TÜRKİYE'M"