Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini yineledi. Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı, seçilme şansım çok zayıftı. Biz vefalıyız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

DHA

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bırakı.

Muhalefet adına yine hüsranla sonuçlanan seçim sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifası yüksek sesle istenmeye başlandı.

Ancak tıpkı delegeleri gibi Kılıçdaroğlu’na desteğini hiç esirgemeyen bir isim daha var…

O da CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül…

"Erdoğan'a oy vermeyenler, bir kenara itilmemeli"

Sargül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ve seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sonuçlara bakıldığında, milletin iktidar ve muhalefete birtakım mesajlar verdiğini belirten Sarıgül, şunları söyledi:

Milletimiz kendini yönetecek kadroları seçme hakkını kullanmıştır. Muhalefet seçim sonuçları nedeniyle kaygılara kapılıp, asla ve asla 'Demokratik, laik Cumhuriyet tehdit altındadır' dememelidir. İktidar da 'Biz kazandık, herkes kendini buna göre ayarlasın' şeklinde bir tavra girmemelidir. İktidar partilerinin ve özellikle ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyanların muhalefete verilen oylara çok daha fazla saygı göstermesi lazımdır. Demokrasilerde her oy eşit ağırlığa sahiptir. Bu eşitlik demokrasinin namusudur, faziletidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşlarıyız. AK Parti ve Sayın Erdoğan'a oy vermeyen vatandaşlar da asla ve asla bir kenara itilmemelidir.

"Bizde vefa var, Kılıçdaroğlu'nun yanındayız"

CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair soruya ise Sarıgül, şöyle cevap verdi:

Ben Erzincanlıyım. Etrafı dağlık, ortası bağlık bir yerden geliyorum. Rüzgarının sert, delikanlısının mert olduğu bir yerden geliyorum. Ben Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Büyük bir oy farkı yakaladık. Ama bilelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı, seçilme şansım çok zayıftı. Biz vefalıyız. CHP çatısı altında seçime giren arkadaşlarımız hiç olmazsa yeminlerini yapsalardı da ondan sonra istifa etselerdi. Bizde öyle bir şey olmaz. Bizde vefa vardır. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz.

Sarıgül ayrıca, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın hala hapiste tutulmasının doğru olmadığını söyledi.