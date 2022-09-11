Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan Sarıgül, Yunan Başbakan Miçotakis'e yönelik, 'Sayın Miçotakis, Türk halkının sabrını taşırmayınız' dedi.

Yunanistan, son dönemde Türkiye’ye yönelik provokatif eylemlerini tırmandırdı...

NATO görevi icra eden Türk F-16’larına S-300 hava savunma sistemleri ile kilit atıldı, Çanakkale Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halinde olan Anatolian isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi açıldı...

Adalardaki mevcut konjonktür ve Yunanistan’ı genel tavrı ile tırmanan gerilim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Bir gece ansızın gelebiliriz.” tepkisi ile karşılaşırken, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, açıklamaları kabul edilemez buldu.

“Biz barış elimizi uzatırken siz yumrukla cevap veriyorsunuz”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Miçotakis’in gelemezsiniz sözüyle birlikte kendisine şunları hatırlatmak istiyorum. Atatürk'ümüz sizi İzmir'den yolcu ederken ‘Artık bugünden sonra Yunanistan ile barış başlamıştır.’ dedi. Biz her zaman Yunanistan'a barış elimizi uzatırken siz yumrukla cevap veriyorsunuz.

Mustafa Sarıgül'den Miçotakis'e: Bizim sabrımızı deneme VİDEO



“Sayın Miçotakis, Türk halkının sabrını taşırmayın”

Sıkılmış yumruklarla barış biraz zor olur. Bizim oraya gelmemizi istemiyorsanız adaları orantısız bir şekilde lütfen silahlandırmayın. Sayın Miçotakis, bizim oraya gelmemizi istemiyorsanız 12 mil konusunda daha duyarlı olunuz. Sayın Miçotakis, Türk halkının sabrını taşırmayın. Biz bir gece ansızın gelmek istemiyoruz. Bizi lütfen mecbur bırakmayınız! Bir de Sayın Miçotakis, şunu bilmenizi istiyoruz. Biz iç politikada farklı düşünebiliriz sağlıkta, eğitimde, sanayide fakat bayrağımız ve toprağımız söz konusu olduğunda bütün millet el birliği ve güç birliği yaparız.





“Sayın Miçotakis bizim sabrımızı deneme”

O sebeple Sayın Miçotakis bizim sabrımızı deneme, bizim sabrımızı sınama! Adalardaki orantısız silahlanmayı durdur! Biz Türkiye cumhuriyeti olarak her zaman barıştan yanayız. Siyasiler savaş istemez, barış ister! Biz Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında "silahlar gitsin, barış gelsin" diyoruz. Ama Sayın Miçotakis bizim sabrımızı taşırma!”