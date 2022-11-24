Yunanistan Başbakanı'na seslenen Sarıgül, "Ey Miçotakis; şunu bil ki ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katıldı.

Mustafa Sarıgül burada, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Konuşmalarını beyaz önlük giyerek yapan Sarıgül, Yunanistan'ı hedef aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e seslenen Sarıgül, "Şunu bil ki Amerika'dan dost olmaz." dedi.

"Miçotakis'in babası, Türkiye'ye sığındı"

Sarıgül konuşmasının devamında, "Miçotakis'in babası, Yunanistan'da darbe olduğu zaman geldi, Türkiye'ye sığındı. Miçotakis'e gerekli cevabı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Atina Parlamentosu'nun önünde genel sekreterimiz ile birlikte onurla ve gururla korkmadan, çekinmeden, Türk bayrağını açarak Miçotakis'e dedik ki 'Ey Miçotakis; Amerika'ya güvenme, Türkiye ile dost olmaya çalış'.

Mustafa Sarıgül'den Miçotakis'e çağrı VİDEO







"Amerika'yı bırak"

Ey Miçotakis, sana barış elimizi uzatıyoruz, sen bize yumruğunu sıkıyorsun. Ey Miçotakis; şunu bil ki ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Miçotakis, Amerika'yı bırak. Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Miçotakis şunu bilsin ki 100 sene önce İzmir'de atalarına, dedelerine gerekli mesajı verdik. 100 sene öncesine baksın ve Miçotakis akıllı olsun. Türk insanının sabrını taşırmasın." diye konuştu.





































