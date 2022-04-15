Mustafa Sarıgül'den muhalefete: 1,5 yıldır Türkiye'yi aldattılar

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, muhalefet partileri tarafından süren ittifak çalışmalarını eleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, partisinin Yalova İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek kameraların karşısına geçti.

Seçim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, barajın yüzde 1 ile 3 arasında bir orana düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut seçim sisteminde 5-6 milyon oyun parlamentoya yansımayacağını anlatan Sarıgül, muhalefetin ittifak çalışmalarına da değindi.

"O masalar daha çok kurulur..."

Partisinin hiçbir zaman ofsayta düşmeyeceğini vurgulayan Sarıgül, şu ifadelere yer verdi:

"O masalar daha çok kurulur, daha çok dağılır. Köprünün altından çok sular geçer. Siyasette 24 saat bile çok uzundur. Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masaların hepsi beyhudedir. Türkiye Değişim Partisi koltuk mücadelesi veren bir parti değildir. Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir başka yerde bilmez.

"Türkiye 1,5 yıldır aldatılmıştır"

1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır. Ne konuşmuşlardır masalarda, ‘kim aday olacak, nasıl olacak, ne zamana aday olacak’ ve iktidarın ekmeğine yağ sürülmüştür.

"Muhalif partiler ofsayta düşüp oyuna geldiler"

Türkiye’deki muhalefet partileri ofsaytta düşmüştür ve iktidarın oyununa gelmiştir."

"Bizim ana felsefemiz ekonomik milliyetçilik"

İHA'nın haberine göre, kendi partisinin ana felsefesinin ekonomik milliyetçilik olduğunu ve tam bağımsızlığı savunduğunu da dile getiren Sarıgül, "Tam bağımsız Türkiye için, ekonomik milliyetçilik yapıyoruz. Ekonomik milliyetçilik, başımızın dik, karnımızın tok, sırtımızın pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik, büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik toprak işleyenin, su kullananın demektir." dedi.