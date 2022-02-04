Mustafa Sarıgül'den Yunanistan'a: Yaptıkları zalimlik

Yunanistan unsurlarınca geri itilmelerinin ardından 19 göçmenin soğuktan donarak ölmesiyle ilgili konuşan Mustafa Sarıgül, "Dünya, bu zalimliğe'dur' demeli" ifadesini kullandı.

Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Trakya'da partisinin il binasını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Mustafa Sarıgül, Yunanistan tarafından geri itilerek Edirne İpsala sınırında donarak ölüme terk edilen göçmenlere değindi.

"YAPTIKLARI ZALİMLİK, CANİLİK"

Yunanistan'ın tavrına tepki gösteren Sarıgül, şunları söyledi:

"Yunanistan, mülteci hukukuna aykırı, insanlığa yakışmayan bir göçmen politikası izliyor. İpsala’da, Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 19’u donarak öldü. Yunanistan, donarak ölsünler diye bu insanların ayakkabılarını çıkarmış, üstlerini soymuş ve çıplak şekilde bizim tarafa itmiştir. Yunanistan’ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demelidir.

"AVRUPA'NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU..."

Yunanistan, demokrasi beşiği olmakla övünen ama insan hakları ve özgürlüklerini çiğneyen bir ülkedir. Buradan Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’a bir atasözüyle sesleniyorum; ey Yunanistan, sel gider kum kalır. Avrupa ve ABD’ye güvenme, biz komşuyuz. Bizde komşuluk önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye ile dost olmak sizin hayrınızadır."





"AB VE BM MÜDAHALE ETMELİ"

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'i (BM) Yunanistan'a müdahaleye çağıran Sarıgül, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den isteğimiz; Yunanistan insanlık dışı binlerce mülteci vatandaşı açlığa ve ölüme terk etmektedir, bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz. Birleşmiş Milletleri ve AB'yi Yunanistan'a müdahale etmeye, Yunanistan'a çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye'mizde 4 milyonun üzerinde mülteci vatandaş var. Bu vatandaşlar kendi ülkelerinden istekleriyle gelmediler. Önemli bir sıkıntı ve sorun olduğu için geldiler. Türkiye'nin uyguladığı insanlığı, misafirperverliği Avrupa'nın da Yunanistan'ın da göstermesini arzu ediyoruz." dedi.