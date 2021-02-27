Mustafa Sarıgül'ün hedefinde CHP var

Seçim çalışmalarına şimdiden başlayan Mustafa Sarıgül, Önce ana muhalefet partisi, sonra da iktidar olacaklarını söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlayarak CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni geçtiğimiz aylarda siyasi bir partiye dönüştürdü.

Son günlerde başı haciz işlemleriyle de dertli olan Türkiye Değişim Partisi Lideri Sarıgül, seçim çalışmalarına şimdiden başladı.

Dün partisinin 'İktidara Hazırlık Merkezi' olarak adlandırdıkları il binasının açılışı için geldiği Antalya'da, açılış öncesinde bir otelde partililerle buluşan Sarıgül, burada hedeflerinden bahsetti.

Daha önce ilk seçimde iktidara geleceklerini belirten Sarıgül, hedefinde değişikliğe gitti.

ÖNCE CHP...

Atatürk'ün değerlerini koruyan, inançlara saygılı, üretimi destekleyen, bir parti olacaklarını belirten Sarıgül, ilk önce ana muhalefetten CHP'yi devireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Muhalefet ve iktidar koltuklarını korumaya çalışıyor, ama biz Türkiye'yi koruyacağız. Değişime karşı çıkacaklar, beğenmeyecekler fakat milletimizin kararlı tutumu karşısında bizleri beğenmeyenler çekip gidecekler. Önce ana muhalefet partisi, sonra da inşallah iktidar olacağız. Kısır ve kişisel tartışmalardan uzak, ülkenin gündemini biz belirleyeceğiz. TDP'nin amacı bütün ulusu kucaklamaktır. Bugünkü partiler yurttaşlarımıza artık umut vermiyor. 100'er oyları var diyorlar. Yüzde 20-25 kararsız oy var. Onlar iktidar ve muhalefete küsen oylar. O oyların adresi de Türkiye Değişim Partisi. 100'er oy yok, küsen oy var"





Mustafa Sarıgül: Önce ana muhalefet partisi, sonra da inşallah iktidar olacağız İZLE



