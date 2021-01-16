Mustafa Sarıgül'ün mallarına haciz geldi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün mallarına haciz getirildi.

Siyasi hayatına yeni bir parti kurarak devam eden Mustafa Sarıgül, mallarına getirilen hacizle gündemde.

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıktı.

NEYİ VAR NEYİ YOK HACİZ GELDİ

Borç sonrası Mustada Sarıgül'ün Ankara'nın Etimesgut ve Çankaya ilçeleriyle, İstanbul Şişli'de olmak üzere toplamda 6 eve haciz kararı getirildi.

BİRÇOK EV VE ARSA HAKKINDA HACİZ KARARI

Evlerin yanı sıra Ankara Altındağ, İstanbul Büyükçekmece ve son olarak da Erzincan'ın İliç bölgesinde toplamda 23 arsa, haciz getirilen malların içinde yer aldı.

Son olarak İcra kararı çıkarılan malların arasına AUDİ marka otomobil de girdi.

İŞTE HACİZ GELEN MALLAR;