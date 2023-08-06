Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül CHP'den aday olmaya hazırlanıyor CHP'deki değişim tartışmalarına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek veren Mustafa Sarıgül'ün planı ortaya çıktı. Sarıgül, oğlunu İstanbul'un Şişli ilçesinde belediye başkanı yapmaya çalışıyor.

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ensonhaber.com

Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nın lokomotif partisi olan CHP'de iç hesaplaşma başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir kez daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tabanının sabrını taşırdı.

Başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği 'değişimciler', Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenmeye başlanırken CHP Lideri bu çağrılara kulak tıkadı.

Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na tam destek

Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin önünde duran CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin devam etmesi gerektiğini her katıldığı programda dile getiren Sarıgül, 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel sert çıkışlarda bulundu.

Mustafa Sarıgül'ün desteğinin nedeni

Tüm kamuoyu Mustafa Sarıgül'ün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabilmek için destek verdiğini iddia ettiler.

Ama Sarıgül'ün hedefi çok farklı.

Alınan kulis bilgilerine göre milletvekilliğini kapan Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ü ise belediye başkanı yapmak için yoğun çaba harcıyor.

Şişli'den aday göstermek istiyor

Senelerce İstanbul'un Şişli ilçesinde belediye başkanlığı yürüten Mustafa Sarıgül, aylar sonra yapılacak yerel seçimlerde Şişli'de CHP adına oğlu Emir Sarıgül'ü düşünüyor.

Bunun en net kanıtı ise dün ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu Erzincan'a gitti

Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki 'değişim' çağrılarının gölgesinde özel jetle Erzincan'a gitti.

Emir Sarıgül yanından ayrılmadı

Mustafa Sarıgül ve destekçileri tarafından sevgiyle karşılanan Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan bir isim de Emir Sarıgül oldu.