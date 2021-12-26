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    Mustafa Sarıgül’ün, sokak hayvanları açıklaması: Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım

    Hayvan barınaklarının çözüm olmadığını belirten Sarıgül, "Sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Kısırlaştıralım, yerinde yaşatalım" dedi.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 17:21
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    Mustafa Sarıgül’ün, sokak hayvanları açıklaması: Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım

    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sokak hayvanlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

    Hayvanların barınağa kapatılmasının çözüm olmadığını belirten Sarıgül, tek çözümün kısırlaştırma olduğunu belirtti.

    “BU EVLATLAR BURADA AÇ VE SUSUZ”

    Şişli Belediye Başkanlığı sırasında Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını sokak hayvanları için "kısırlaştır-aşılat-yaşat" kampanyası düzenlediklerini, bu proje ile sokak hayvanlarını kısırlaştırdıklarını, aşılarını yaptıklarını, kulaklarına küpe takarak yaşadıkları bölgelere bıraktıkları bilgisini veren Sarıgül, “Sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Kısırlaştıralım, yerinde yaşatalım. Bakın görüyorsunuz dağ başı kimse yok ve bu evlatlar burada aç ve susuz.” sözlerini kaydetti.

    Mustafa Sarıgül’ün, sokak hayvanları açıklaması: Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım VİDEO

    Mustafa Sarıgül’ün, sokak hayvanları açıklaması: Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım #1

    Mustafa Sarıgül’ün, sokak hayvanları açıklaması: Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım #2

    Mustafa Sarıgül’ün, sokak hayvanları açıklaması: Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım #3

    Mustafa Sarıgül’ün, sokak hayvanları açıklaması: Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım #4

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