Mustafa Şen: AK Parti yüzde 40, Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oy alıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anketler hakkında bilgi verdi. Şen, "AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 oy alıyor" dedi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, anket çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Siirt'te partisinin il başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu"

Parti olarak 2023 seçimleri öncesinde yaptıkları araştırmalara değinen Şen, "Son 2 aydır AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu. Fakat biz parti olarak bunu yüzde 45-46'ya çıkarabileceğimizi hesaplayabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 oy alıyor gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın da 55'in üzerine çıkabileceği aynı analizlerden ortaya çıkıyor. Yani yaptığımız araştırmalar, bilimsel çalışmalar bize önümüzde daha alınacak oylar olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Şen, seçim çalışmalarını, partilerinin bir önceki seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkması için sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem partimizi hem Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'nı yine 52-53'le değil, 55'le seçmek mümkün. Siirt'ten hareketle 56 yaptık Cumhur İttifakı'nın oy oranını. İnşallah öyle görürüz. Tabii ki bütün bunlar bizim bilimsel hesaplarımız. Fakat milletimizin teveccühü ne olacak? Ne verirse o başımızın üzerindedir. Biz milletimizin bize teveccüh göstereceğini öngörüyoruz. Bilimsel araştırmalar, analizler bize onu gösteriyor. İnşallah da öyle olacak."

"AK Parti olarak gençlerin birinci partisiyiz"

Gençlerin oy oranına ilişkin de çalışma yaptıklarını anlatan Şen, herkesin genç oyların hangi yöne kanalize olacağını düşünüp tartıştığını dile getirdi.

Şen, AK Parti'nin gençlerden büyük destek gördüğünü vurgulayarak, "AK Parti olarak gençlerin birinci partisiyiz. Yüzde 40'a yaklaşıyor gençlerin oyu. Parti oyumuz 42, gençlerin oyu 38... Bu 38, AK Parti'yi takip eden iki partinin toplamı kadar neredeyse. AK Parti olarak, takip eden iki partiden daha yüksek bir oy oranına sahibiz. Gençlerin en beğendiği lider ve Cumhurbaşkanlığında da en yüksek oranda oy verdiği lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bilimsel verilerle konuşuyorum, öyle konuşmak gerektiğini de düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şen, 3-5 ay önce partilerinin oy oranının yüzde 34'e düştüğünü açıkladığını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 40'lı, 50'li rakamlarla konuşulan bir parti olmalıyız"

"Bazı arkadaşlar dediler ki, 'Yahu teşkilatın moralini bozar, niye öyle söylüyorsun?' Dedim 34'e düştük. Teşkilatın moralini bozmaz, aksine teşkilat der ki 'Aman Allah'ım 34'e mi düştük? Bu bize yakışmaz, biz AK Parti'yiz. Biz 40'lı, 50'li rakamlarla konuşulan bir parti olmalıyız.' Silkinir, kendine gelir. Nitekim öyle oldu. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliği, 6+x, y, z masanın gayrimilli oluşunun anlaşılması, bir Biden masasının olduğunun anlaşılması, oradan bir şey çıkmayacağının, bir liderliğin çıkmayacağının görülmüş olması gibi sebeplerle AK Parti yüzde 42, Cumhurbaşkanımız da yüzde 52... Gençlerin birinci partisiyiz. 2023 seçimlerine doğru gidiyoruz. Onun için sahalardayız. 42 yetmez, 52 yetmez diyerek Siirt'teyiz."

Programa, AK Parti Milletvekilleri Osman Ören, Ziver Özdemir ve Cengiz Demirkaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Orhan Miroğlu ve Şaziye Gündüz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve partililer katıldı.