Mustafa Şen: AK Parti'nin oyları yüzde 40'ın altına düşmüyor

Bazı anketlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altında gösterilmesi üzerine AK Parti'den yanıt geldi.

Türkiye'nin önündeki ilk genel seçim 2023 yılında.

Muhalefet tarafından zaman zaman erken seçim çağrıları yapılsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrı oldukça net: Erken seçim yok.

Seçim tartışmaları yaşanırken bir yandan da anket firmaları kamuoyunun nabzını tutuyor.

Muhalefet partilerine yakın anket şirketlerinin yayınladığı sonuçlarda, AK Parti'nin oyunun yüzde 30'un altında olduğu gösterildi.

Bu verilere AK Parti'den yanıt geldi.

"BİZİM ANKETLERİMİZDE..."

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin oylarının yüzde 40'ın altına hiçbir zaman düşmediğini söyledi.

Abdulkadir Selvi'ye konuşan Mustafa Şen, "AK Parti yüzde 30’un altına düştü, diyorlar. Peki bunu hangi veriye dayalı olarak yapıyorsun diye sıkıştırdığımızda ise Türkiye’nin toplam nüfusu esas alındığında bu sonuç çıkıyor, diyorlar. Seçmen bazında değil, diyorlar. Biz düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Ve bizim anketlerimizde AK Parti yüzde 40’ın altına düşmüyor." dedi.