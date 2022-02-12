AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yaptırdıkları son ankette, "Şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında." dedi.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler seçmenin nabzını ölçmek için kendi araştırmalarını yaptırıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de, hem konuyla ilgili hem de gündeme dair değerlendirmeler için A Haber’e konuk oldu.

Son dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şen, AK Parti'nin yaptırdığı anketleri açıkladı.

"ŞU ANDA 34-36 ARALIĞINDA BİR YERDE"

Zamların AK Parti'nin oyunu etkilediğini söyleyen Şen, "Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum." diye konuştu.

Mustafa Şen, AK Parti'nin şu anki oy oranını açıkladı

"İKİNCİ PARTİYLE FARK YÜZDE 10-15 ARASINDA"

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Mustafa Şen, AK Parti'nin hala birinci parti olduğunu belirtti.

Şen, "Hala AK Parti birinci parti. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında. Muhalefet kendini sorgulamalı." dedi.