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    Mustafa Şen: AK Parti'nin yüzde 40 oranında oy potansiyeli var

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçimleri kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek Cumhur İttifakı'na yeni katılımların olabileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 20:53
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 21:24
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    Mustafa Şen: AK Parti'nin yüzde 40 oranında oy potansiyeli var

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

    Önemli açıklamalar yapan AK Partili Mustafa Şen, yüzde 40 oranında oy potansiyellerinin olduğunu, Cumhur İttifakı'na katılımların olabileceğini söyledi.

    Mustafa Şen'in Adem Metan'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamalardan bir kısmı şöyle;

    "Cumhuriyetimiz için ikinci yüzyılı ve AK Partimizin ikinci 20. yılı ile birlikte bir kesişme var. Buraya dair bir şey yapalım diyorum.

    Bu seçimler sadece siyasi parti seçimi değil aslında.

    Seçimleri kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tabii bizim vereceğimiz bir karar değil milletimizin vereceği bir karar bu yüzden hep sokaklardayız.

    YÜZDE 40 ORANUNDA OY POTANSİYELİMİZ VAR

    Teşkilatlarımız hep sokaklarda, mahallelerde. 2023’ü kazanacağımızı düşünüyoruz %40 oranında bir oy potansiyelimiz var.

    Mustafa Şen: AK Parti'nin yüzde 40 oranında oy potansiyeli var VİDEO

    Mustafa Şen: AK Parti nin yüzde 40 oranında oy potansiyeli var #1

    CUMHUR İTTİFAKI'NI BÜYÜTEBİLİRİZ

    Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz; MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir.

    Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz, büyütmemiz de lazım."

    MUSTAFA ŞEN'İN YAPTIĞI AÇIKLAMALARIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Mustafa Şen: AK Parti nin yüzde 40 oranında oy potansiyeli var #2



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