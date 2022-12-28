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    Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan için Nobel Barış Ödülü’ne başvurdum

    TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına ilişkin, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" dedi.
    • 28.12.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 13:33
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    Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan için Nobel Barış Ödülü’ne başvurdum

    Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta, Türkiye'nin arabuluculuk rolü önemli adımları da beraberinde getirdi.

    Limanlarda kalan tahıllar küresel çapta bir krize neden oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru sevkiyatların başlamasını sağladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik başarısı, tüm dünyadan övgüler aldı.

    Yurt dışından ve ülkemizden birçok siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiğini belirtti.

    "Adaylık konusunda başvurum var"

    Konuya ilişkin konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi konusunda benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.

    Muhalefet erken seçim talebini sürdürüyor

    Öte yandan Türkiye'nin gündemini oluşturan en önemli konulardan biri de 2023 yılında yapılacak olan seçim çalışmaları.

    Muhalefet partilerinin ısrarlı erken seçim talebine, Cumhur İttifakı’ndan seçimlerin zamanında yapılacağı vurgusu yapılmıştı.

    Ancak tüm bu açıklamalara rağmen muhalefet cephesinden erken seçim sesleri gelmeye devam etti.

    "6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum"

    Meclis Başkanı Şentop net ifadeler kullanarak muhalefetin erken seçim açıklamalarına yanıt verdi.

    Şentoo, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum." dedi.

    Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan için Nobel Barış Ödülü’ne başvurdum #1


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