Mustafa Şentop, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti

Şentop, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i makamında kabul etti. İkili arasındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Flake’i makamında ağırlayan Şentop, yeni görevinde başarılar diledi. AA’nın haberine göre; görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İkili arasındaki görüşmeye ilişkin ABD Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

“Yasama organının ülkelerimiz arasındaki bağı güçlendirmede taşıdığı önemi ele aldı”

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Büyükelçi Flake, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelerek yasama organının ülkelerimiz arasındaki bağı güçlendirmede taşıdığı önemi ele aldı ve Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkürlerimizi iletti.”