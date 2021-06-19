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    Mustafa Şentop, AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıyı kınadı.
    • AA
    • 19.06.2021 - 00:44
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    Mustafa Şentop, AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama

    Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasına molotofkokteyli fırlattı.

    Saldırı esnasında bazı partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, parti binasında hasar oluştu.

    "MİLLETİMİZ EN GÜZEL CEVABI VERECEKTİR"

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıyı kınadı.

    Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Şentop, AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama #1

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