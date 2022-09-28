Petrol
83.9
-1.14%
Euro
17.6996
0.05%
Dolar
18.4914
0.23%
Altın
964.95
-0.10%
Borsa
3266
0.00%
Bitcoin
349.464
-6.66%
BTXN Coin
10.40
5.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Mustafa Şentop Almanya Meclisi'ne kınama mektubu gönderdi

    TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Almanya Meclisi başkan yardımcısına kınama mektubu gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Şentop Almanya Meclisi'ne kınama mektubu gönderdi

    Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri sebebiyle sert tepki topladı.

    Olay sonrasında ilk hamle  Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı şu ifadelerle aktarıldı;

    "En kuvvetli şekilde kınıyoruz"

    "Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

    "Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte"

    Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

    Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir."

    Mustafa Şentop'tan kınama mektubu

    Olaya art arda tepki gelirken TBMM Başkanı Mustafa Şentop da kayıtsız kalmadı.

    Meclis Başkanı Şentop, Almanya Meclisine kınama mektubu gönderdi.

    Şentop, "Bu ifadeyi şiddetle kınıyor ve bir meclis başkan yardımcısına yakıştırmıyoruz." dedi.


    Fransa'da ehliyeti çalınan engelliye 15 trafik cezası gönderildi
    Dünya

    Fransa'da ehliyeti çalınan engelliye 15 trafik cezası gönderildi

    İstanbul'da tekneden ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da tekneden ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir