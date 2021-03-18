Mustafa Şentop: Anayasa'da parti kapatma var, bu bir ilk değil

Mustafa Şentop: Anayasa'da parti kapatma var, bu bir ilk değil

TBMM Başkanı Şentop, Anayasa'da parti kapatma var hükmü olduğunu, partilerin ihlaller konusunda hassasiyetli davranması gerektiğini söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Çanakkale'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şentop, HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi konularını değerlendirdi.

"ANAYASA'DA PARTİ KAPATMA VAR"

TBMM Başkanı, HDP'ye dava açılması konusunda, "Anayasa'da parti kapatma var, gerekçeleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum değil. Başka ülkelerde de parti kapatma var, gönül ister ki olmasın. Fakat partilerin de hassasiyet göstermesi ve ihlallerde bulunmaması da gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop: Anayasa'da parti kapatma var, bu bir ilk değil VİDEO

"KESİN HÜKÜM OKUNUNCA VEKİLLİK DÜŞER"

Şentop, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili ise, "Daha önce benzer olaylar yaşandı. Birisi Enis Berberoğlu'ydu. Diğer iki milletvekili de HDP'liydi. Dolayısıyla Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreçte ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde, kesin hükmün Genel Kurul'a bildirilmesiyle vekilliğin düşeceği yazıyor." dedi.

Mustafa Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması VİDEO