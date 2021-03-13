TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye uluslararası hukuka saygı ve sadakati bakımından dünyada bir numaralı ülkedir."

Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye ile ilgili skandal kararlara imza attı.

AP, Suriye'de iç savaşın başlamasının 10'uncu yılında "Suriye çatışması - Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl" başlıklı karar tasarını kabul etti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi istenen tasarıda, Türkiye'nin bu bölgeyi yasa dışı şekilde "işgal ettiği" ve bunun Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı ileri sürüldü.

Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun Suriye kararına tepki gösterdi VİDEO

"AVRUPA'DA BENCİL BİR SİYASETÇİ GÜRUHU VAR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, skandal karara ilişkin, "Bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var." dedi.

Ankara'nın uluslararası hukuka saygı ve sadakati bakımından dünyada bir numaralı ülke olduğunu vurgulayan Şentop, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisini ziyareti sırasında, "Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların." diye konuştu.

"TÜRKİYE, VİCDANIN SESİ OLMUŞTUR"

Şentop, Twitter hesabından da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu’nun son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz. Türkiye, insanî değerlere sadakat çerçevesinde Suriye'den ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye elini uzatmış ve vicdanın sesi olmuştur.

"ESEF VERİCİ"

Türkiye, terörizmle mücadeleye devam ederken, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdürecektir. Esasen, AP'nin PKK/YPG’nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesi esef vericidir.

AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye’nin yanında olmaya ve Suriye’deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz."