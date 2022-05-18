Mustafa Şentop, Azerbaycan'da Şuşa'yı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'ın Şuşa şehrinde ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı için Azerbaycan'a gitti.

Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nin organize ettiği seyahatle sembol şehirlerden biri olan tarihi Şuşa'yı ziyaret etti.

Seyahatte Şentop'un yanı sıra Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervaiz Ashraf ile Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda da yer aldı.

Fuzuli Havalimanı'na indi

Başkent Bakü'den, Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı 26 Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanı'na uçakla giden Şentop ve diğer yetkililer, Fuzuli'den yeni yapılan Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı.

Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov heyeti bilgilendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Şentop ve beraberindekilere kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli, kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

AA'nın haberine göre Şentop ve diğer yetkililer, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da şehir meydanını, kaleyi, Şair Hurşitbanu Hatavan'ın evini, Şair Molla Penah Vagif'in türbesini, Cıdır Ovası'nı ve camileri ziyaret etti.