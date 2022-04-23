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    Mustafa Şentop, Birinci Meclis'te konuştu

    TBMM Başkanı Şentop, "Milli Mücadele, süreklidir, kesintisiz devam etmektedir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 11:06
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    Mustafa Şentop, Birinci Meclis'te konuştu

    Tarihi Birinci Meclis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri kapsamında anma programı düzenlendi.

    Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer yetkililerin yanı sıra siyasi partilerden temsilciler katıldı.

    Şentop, Birinci Meclis'teki konuşmasında, Milli Mücadele vurgusu yaptı. Milli Mücadele'nin sürekli olduğunu ve kesintisiz devam ettiğini belirten Şentop, şunları söyledi:

    "Bu aziz millet tek ses, tek yürek olduğunu bütün cihana gösterdi"

    "TBMM'nin açılışına giden süreçte vatanın işgal ve ilhakına karşı giderek sesini yükselten ve irili ufaklı yaklaşık 2 bin 500 toplantı ve kongreyle açıkça bu işgale karşı koyacağını bütün dünyaya ilan eden bu aziz millet, 23 Nisan 1920'de bütün sözlerini, seslerini ve gücünü bu mukaddes çatı altında birleştirmiş, TBMM'nin açılışıyla tek ses, tek yürek olduğunu bütün cihana göstermiştir.

    Mustafa Şentop, Birinci Meclis'te konuştu ViDEO

    "Bugün farklı kisve ve şekillerde yeniden ortaya çıkıyor"

    Meclis'in açılması ve Milli Mücadele'nin Meclisimiz eliyle kazanılması, devletin yeniden Meclis eliyle inşası, demokrasi tarihimiz açısından gurur verici olduğu kadar, emperyalizmin boyunduruğu altında ezilen mazlum milletlere bağımsızlık ve özgürlük ilhamı vermesi bakımından da son derece kıymetlidir.

    Milletimizin bekasına yönelik saldırı bir asır önce akamete uğratılmış olsa da bugün farklı kisve ve şekillerde yeniden ortaya çıkıyor ve şüphesiz gelecekte de ortaya çıkmaya devam edecektir.

    Mustafa Şentop, Birinci Meclis te konuştu #1

    "Milli Mücadele, süreklidir, kesintisiz devam etmektedir"

    Bu sebeple Milli Mücadele, tarihin bir döneminde yapılmış ve tamamlanmış bir süreç değildir. Milli Mücadele, süreklidir, kesintisiz devam etmektedir ve devam edecektir.

    Hem ilk Meclisimiz'in bu tarihi binası hem de 15 Temmuz'da bombalara maruz kalan şimdiki Meclis binamız, milli iradenin tecelligahı ve gerekirse karargahı olarak bu milletin mücadelesine mekan olmaya devam edecektir."

    Mustafa Şentop, Birinci Meclis te konuştu #2


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