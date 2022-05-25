Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iftiralara tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız, 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek son kişi" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarına AK Parti'den ardı ardına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ispat eden, hayatını milletine adamış bir lider ve "kaçmak" fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişi olduğunu belirtti.

"Kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir."

Şentop, seçim kampanyasına malzeme arayanların ülkeye katkısı olacak başka konular seçmesi gerektiğini kaydetti.