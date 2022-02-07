Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına üçüncü kez aday olacak olmasında hukuki bir engel bulunmadığını açıkladı.

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerindeki polemikler devam ediyor.

Siyasi isimler konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapıyor.

Son açıklama ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

Meclis açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinlikleri hakkında basın toplantısı düzenleyen Mustafa Şentop, adaylık tartışmalarına değindi.

"HUKUKEN HİÇBİR SORUN YOKTUR"

Konuya ilişkin bir makale yayınlayacağını söyleyen Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım.

"BİLGİ EKSİKLİĞİ TARTIŞMA YARATIYOR"

Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim."

Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3. kez adaylıkla ilgili sorunu yok ViDEO

