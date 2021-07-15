TBMM Başkanı Şentop, 5 yıl önce bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) törene katıldı.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5'inci yıldönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve bakanlar katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Mustafa Şentop, amacına ulaşamayan FETÖ unsurları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"EN HAİN SALDIRILARDAN BİRİSİ"

O gece yaşanan darbe girişiminin Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan birisi olduğunu vurgulayan Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Darbeciler o gece burayı bombalamışlar, milletin iradesini hedef aldıklarını göstermişlerdi. 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı Millet Meclisi'nin doğrudan hedef alınmasıdır. O tarihte TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman olmak üzere Meclis'i terk etmeyen darbeye karşı duran her bir milletvekili arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Başbakan Binali Yıldırım'ı hürmetle selamlıyorum.

Unutulan her ihanet Türkiye'ye ve milletimize karşı her saldırının önünü açmakla eş değerdir. Bu şanlı tarihle iftihar ediyor, aziz milletimizin büyük hamleler devrine girmesiyle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin dış düşmanları kimi zaman içeride bazılarını kullanabilmişlerdir. Milli kadrolar ne zaman Türkiye'yi ilerlemeye soksa, bir takım bunu kendisine tehdit olarak görür. Türkiye'nin adli, askeri ve mülki idarelerine sızan FETÖ'cüler temizlendikçe Türkiye daha sağlam adımlar atmaya başlamıştır.

Mustafa Şentop: Darbe girişimi, dış destekli işgal hareketidir VİDEO

<br />

"DIŞ DESTEKLİ İŞGAL HAREKETİ"

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği terörle mücadele, Doğu Akdeniz'deki politikalar bu mücadelenin ne kadar gerekli olduğunun göstergesidir. Bu mücadeleyi zayıflatmak Türkiye'ye suikast manası taşır. Türkiye dünyanın bütün devletleriyle müzakere yürütecek zorlukları aşacak güce sahiptir.

Siyaseten güçlenmek, iktidara ulaşmak için yabancı güçlere tabi olmak, milletimizin kudretini anlayamayan gafillere has bir davranıştır. 15 Temmuz siyasi bir tartışma konusu değildir. Bu darbe girişimi Türkiye’ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir."