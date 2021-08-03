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    Mustafa Şentop: Devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar

    TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'de büyük bir mücadele ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlara sebep olan kişilere yönelik net mesaj verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.08.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 12:23
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    Mustafa Şentop: Devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yurdun birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Yangında sabotaj şüpheleri üzerinde durulurken Mustafa Şentop, sorumlu kişilere tek tek hesap sorulacağını belirtti.

    "YAKILAN BİR DALIN DAHİ HESABI SORULUR"

    Şentop, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen, birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Şentop: Devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar #1

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