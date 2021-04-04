Mustafa Şentop: Emekli amiraller kaos simsarlığı üstlenmişler

103 emekli amiralin darbe çağrışımı yapan bir bildiri yayınlamasına tepkiler sürüyor.

Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesin'nden çıkıp çıkamayacağı yönündeki tartışmaların üzerine kalema alınan bu bildiriye bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

Emekli askerlerin kaos simsarlığı üstlendiğini söyleyen Şenop, 15 Temmuz'da Türk halkının darbecilere karşı sergilediği destansı duruşu hatırlattı.

"DÜŞÜNCE AÇIKLAMAK BAŞKA..."

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka." ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.