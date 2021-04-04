Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
471.007
-2.67%
EXEN Coin
20.25
-4.25%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    Mustafa Şentop: Emekli amiraller kaos simsarlığı üstlenmişler

    Darbe çağrışımı bir bildiri kaleme alan emekli amirallere tepki gösteren TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz destanını hatırlattı.
    • AA
    • 04.04.2021 - 02:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Şentop: Emekli amiraller kaos simsarlığı üstlenmişler

    103 emekli amiralin darbe çağrışımı yapan bir bildiri yayınlamasına tepkiler sürüyor.

    Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesin'nden çıkıp çıkamayacağı yönündeki tartışmaların üzerine kalema alınan bu bildiriye bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

    Emekli askerlerin kaos simsarlığı üstlendiğini söyleyen Şenop, 15 Temmuz'da Türk halkının darbecilere karşı sergilediği destansı duruşu hatırlattı.

    "DÜŞÜNCE AÇIKLAMAK BAŞKA..."

    Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka." ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.

    Mustafa Şentop: Emekli amiraller kaos simsarlığı üstlenmişler #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir